На Киевском шоссе Mercedes врезался в Ford и слетел в кювет на крышу

Водитель немецкой иномарки получил травму головы.

В ночь на 29 августа на Киевском шоссе, неподалеку от развязки с Красносельским шоссе произошла серьезная авария. По словам очевидцев, Mercedes врезался в попутный Ford. В результате столкновения немецкое авто съехало в кювет и перевернулось на крышу. В сети появилось видео с места происшествия.

Свидетели аварии сообщили, что обломки от автомобилей были разбросаны по всей дороге и мешали проезду. На месте ДТП работала бригада скорой помощи. Водителя Mercedes увезли в больницу. По предварительной информации, у него травма головы из-за сработавшей подушки безопасности.

Ранее мы писали, что водитель Kia впечатал Mercedes в здание кафе на Кадетской линии.

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