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Водитель Kia впечатал Mercedes в здание кафе на Кадетской линии
Сегодня, 6:35
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Alena_Zinovieva

Водитель Kia впечатал Mercedes в здание кафе на Кадетской линии

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Иномарка виновника аварии врезалась в столб.

В ночь на 29 августа на Васильевском острове Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, на пересечении Кадетской линии В. О. и Кубанского переулка водитель Kia, поворачивая налево, не уступил дорогу Mercedes. Столкнувшись, машины выехали на тротуар. В сети появилась фотография с места происшествия.

Не справившись с управлением, водитель Mercedes врезался в стену здания, где расположено кафе грузинской кухни. В свою очередь Kia влетел в столб. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на севере КАД грузовик влетел в лесовоз.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, васильевский остров, дтп на васильевском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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