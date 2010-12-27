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На севере КАД грузовик влетел в лесовоз
Сегодня, 16:09
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nadezhda_sib

На севере КАД грузовик влетел в лесовоз

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О пострадавших не сообщается.

Днем 28 августа на кольцевой автодороге на севере Петербурга произошла авария с участием лесовоза, сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали свидетели, на 121-км кад недалеко от развязки с Выборгским шоссе фура не пропустила лесовоз, из-за чего транспортные средства столкнулись. Фура серьезно пострадала, у нее отвалилась кабина. По словам петербуржцев, обошлось без пострадавших. 

Из-за ДТП на участке образовались пробки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мотоциклист и сотрудник ДПС не смогли разъехаться на Варшавской улице

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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