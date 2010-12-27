Мотоциклист и сотрудник ДПС не смогли разъехаться на Варшавской улице

Днем 28 августа на Варшавской улице произошло ДТП с участием машины правоохранителей. Об инциденте сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе у дома №63.
Свидетель аварии заявляет, что ДТП спровоцировал сотрудник ДПС, подрезав мотоциклиста. По его словам, резкие движения привели к тому, что мужчина за рулем мотоцикла врезался в легковушку и упал. Официальной информации пока не поступало.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что фура и три легковушки попали в ДТП на Московском шоссе.
Фото: vk.com/spb_today
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