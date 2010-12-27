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Мотоциклист и сотрудник ДПС не смогли разъехаться на Варшавской улице
Сегодня, 15:54
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nadezhda_sib

Мотоциклист и сотрудник ДПС не смогли разъехаться на Варшавской улице

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Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе.

Днем 28 августа на Варшавской улице произошло ДТП с участием машины правоохранителей. Об инциденте сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе у дома №63. 

Свидетель аварии заявляет, что ДТП спровоцировал сотрудник ДПС, подрезав мотоциклиста. По его словам, резкие движения привели к тому, что мужчина за рулем мотоцикла врезался в легковушку и упал. Официальной информации пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фура и три легковушки попали в ДТП на Московском шоссе

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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