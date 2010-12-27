Мотоциклист и сотрудник ДПС не смогли разъехаться на Варшавской улице

Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе.

Днем 28 августа на Варшавской улице произошло ДТП с участием машины правоохранителей. Об инциденте сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе у дома №63.

Свидетель аварии заявляет, что ДТП спровоцировал сотрудник ДПС, подрезав мотоциклиста. По его словам, резкие движения привели к тому, что мужчина за рулем мотоцикла врезался в легковушку и упал. Официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фура и три легковушки попали в ДТП на Московском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today