Фура и три легковушки попали в ДТП на Московском шоссе

Авария произошла перед Витебским проспектом в сторону Петербурга.

В среду, 28 августа, в Петербурге на Московском шоссе, перед Витебским проспектом, произошло крупное ДТП с участием фуры. По предварительным данным, грузовой автомобиль спровоцировал столкновение трех легковушек. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из-за аварии автомобили получили небольшие повреждения. Скорее всего, обошлось без пострадавших. Очевидцы отметили, что побитые авто заняли два левых ряда, и в сторону Петербурга может образоваться пробка. Но, по данным сервиса "Яндекс.Карты", на указанном участке нет затруднений движения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что детали иномарки разлетелись по улице Книпович после ДТП.

Фото: vk.com/spb_today