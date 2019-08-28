Видео: детали иномарки разлетелись по улице Книпович после ДТП

По словам очевидцев, на месте аварии работают криминалисты.

Утром 28 августа на пересечении улицы Книпович и улицы 2-й луч произошла серьезная авария, об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Обе иномарки серьезно пострадали. По словам свидетелей, Опель потерял двигатель после столкновения с Фордом. На проезжей части валяется множество частей автомобиля.

О состоянии водителей и пассажиров пока неизвестно. Очевидцы отметили, что на месте аварии работают криминалисты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ранним утром каршеринг влетел в забор на Тихорецком проспекте.

Видео и фото: vk.com/spb_today