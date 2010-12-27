Ранним утром каршеринг влетел в забор на Тихорецком проспекте

Авария произошла на подъезде к улице Академика Байкова.

В среду, 28 августа, в Калининском районе автомобиль каршеринга разбился об ограждение на Тихорецком проспекте. Авария произошла на подъезде к улице Академика Байкова около 4:00. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербургские водители предположили, что причиной аварии стали ремонтные работы на данном участке. Водитель каршеринга мог в темноте не заметить ограничительные заграждения, заехать на закрытую правую полосу, задеть днищем препятствие и улететь в забор. Удар получился довольно сильным – у автомобиля серьезно разбилась передняя часть.

О состоянии водителя ничего не известно. Судя по тому, что его не было на месте аварии, ничего страшного не произошло. Между тем, городские автолюбители уже предложили не вынимать автомобиль из металла и оставить его в качестве памятника всем ДТП с участием каршеринга.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что два грузовика перегородили пересечение проспектов Дачного и Ветеранов.

Фото: vk.com/spb_today