Два грузовика перегородили пересечение проспектов Дачного и Ветеранов

Из-за аварии автомобилисты не могут проехать по Дачному проспекту в сторону КАД.

В среду, 28 августа, в Кировском районе на пересечении проспектов Дачного и Ветеранов произошло ДТП. По предварительным данным, дорогу не поделили два грузовика. Из-за аварии автомобилисты не могут проехать по Дачному проспекту в сторону КАД. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Грузовые машины повстречались неподалеку от станции метро "Проспект Ветеранов". Пока их водители ждут приезда сотрудников дорожной инспекции, дорога оказалась перекрыта. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке уже образовалась 500-метровая пробка, которая растет. Петербургские автолюбители посоветовали объезжать место ДТП по бульвару Новаторов.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель "Ниссана" погиб на КАД, врезавшись в отбойник.