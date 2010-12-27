Водитель "Ниссана" погиб на КАД, врезавшись в отбойник

Сила удара была такой, что мужчина вылетел из салона машины на дорогу.

Вечером 27 августа на съезде с КАД в сторону Дачного проспекта произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 64-летний водитель "Ниссана" не поделил проезжую часть с 36-летним мужчиной, управляющим авто той же марки. В итоге последний "Японец" врезался в отбойник и перевернулся на крышу. Сила удара была такой, что водитель вылетел из салона транспортного средства на дорогу. Его не удалось спасти.

По словам очевидцев, "Ниссан", водитель которого погиб на проезжей части, гнал на большой скорости. Обломки от иномарки разлетелись на расстояние 30 метров.

Мчал знатно, не справился с управлением, снес разделитель, его подкинуло, перевернуло и воткнуло в асфальт. Написал один из свидетелей происшествия

Ранее мы писали, что после ДТП на Малой Балканской реанимация увезла двух пострадавших.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб