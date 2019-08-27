После ДТП на Малой Балканской реанимация увезла двух пострадавших

Днем 27 августа недалеко от станции метро "Купчино" произошло ДТП, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, авария произошла около 15:00 на Малой Балканской улице, 27. Женщина за рулем "Ауди" выезжала с зоны парковки и столкнулась с "Ладой". По данным мобильного корреспондента Piter.TV, вторым участником ДТП стала полицейская машина.
Водитель и двое пассажиров "Лады" получили травмы различной степени тяжести, на место прибыла реанимация.
По данному факту проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на трассе "Кола" есть трое пострадавших.
Видео: Piter.TV
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