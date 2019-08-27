После ДТП на Малой Балканской реанимация увезла двух пострадавших

Авария произошла днем около станции метро "Купчино".

Днем 27 августа недалеко от станции метро "Купчино" произошло ДТП, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла около 15:00 на Малой Балканской улице, 27. Женщина за рулем "Ауди" выезжала с зоны парковки и столкнулась с "Ладой". По данным мобильного корреспондента Piter.TV, вторым участником ДТП стала полицейская машина.

Водитель и двое пассажиров "Лады" получили травмы различной степени тяжести, на место прибыла реанимация.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на трассе "Кола" есть трое пострадавших.

Видео: Piter.TV