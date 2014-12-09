Двое взрослых и двухлетний ребенок покалечились в ДТП на трассе "Кола"

Водитель Mercedes поворачивал налево и не предоставил преимущество ВАЗ.

Во вторник, 27 августа, в Лодейнопольском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Mercedes поворачивал налево и не предоставил преимущество ВАЗ. Инцидент случился в 11:00 на 237-м километре автотрассы "Кола". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Из-за столкновения автомобилей в ВАЗ тяжело покалечился 40-летний водитель. Двое его пассажиров – 24-летняя девушка и двухлетний ребенок – получили травмы средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции уточняют подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на КАД у Волхонского шоссе.

Фото: Pixabay