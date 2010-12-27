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Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на КАД у Волхонского шоссе
Сегодня, 15:09
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Cherepanov

Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на КАД у Волхонского шоссе

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Из-за аварии образовалась пробка длинной 1,5 километра.

Во вторник, 27 августа, в Петербурге на 58-м километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. По предварительным данным, около 13:30 на месте пересечения с Волхонским шоссе столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На место прибыли сотрудники дорожной инспекции, спасатели и кареты скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии на данный момент ничего не известно.

Из-за аварии на 1, 2 и 3 полосах КАД остановилось движение. Образовалась пробка длинной 1,5 километра.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что грузовик потерял металлический каркас на КАД перед съездом на Пулковское шоссе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дтп на кад, дтп спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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