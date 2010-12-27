Грузовик потерял металлический каркас на КАД перед съездом на Пулковское шоссе

Петербургские водители возмутились безответственностью грузчиков.

Во вторник, 27 августа, на внутренней стороне КАД, перед съездом на Пулковское шоссе грузовик потерял с прицепа металлический каркас. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

К счастью, обошлось без аварий: каркас перегородил три полосы, но автолюбители спокойно его объехали. Некоторые из них пошутили, что таким образом на дороге решили ограничить высоту. Нашлись и те, кто увидел в потерянном каркасе портал в другое измерение. И все же большинство водителей возмутились безответственностью грузчиков, которые плохо закрепляют подобные конструкции.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробок на участке нет. Сотрудники дорожной инспекции пока не приехали на место происшествия.

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Фото: vk.com/spb_today