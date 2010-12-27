Ночью на Московском проспекте столкнулись автобус, Lamborghini и два BMW

По словам очевидцев, в аварии обошлось без пострадавших.

В понедельник, 26 августа, в Петербурге произошло массовое ДТП на Московском проспекте. Напротив парка Победы столкнулись туристский автобус, Lamborghini и два BMW. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился около 23:20. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Целой осталась и дорогая Lamborghini, которую в шутку назвали нечаянным виновником аварии. Петербуржцы посчитали, что кто-то из участников ДТП засмотрелся на красивый спорткар.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что улица Оптиков в Петербурге превратилась в Венецию из-за прорыва трубы.

Фото: vk.com/spb_today