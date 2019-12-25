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На улице Чайковского прохожий чудом не пострадал от упавшего с козырька дома декора
Сегодня, 16:11
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kraratau27

На улице Чайковского прохожий чудом не пострадал от упавшего с козырька дома декора

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"Если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня"

В воскресенье, 18 апреля, в Петербурге на улице Чайковского с козырька дома Оболенских обвалился декор. Лепнина упала в нескольких шагах от прохожего. 

Если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня, -

рассказал мужчина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины. Рядом с метро "Парк Победы" произошло несчастье - часть лепнины откололась от фасада здания и упала на ребенка в коляске. Малыш получил серьезные травмы.

Фото: "Мегаполис"

Теги: дом оболенских, капремонт, петербург, улица чайковского
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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