На улице Чайковского прохожий чудом не пострадал от упавшего с козырька дома декора

В воскресенье, 18 апреля, в Петербурге на улице Чайковского с козырька дома Оболенских обвалился декор. Лепнина упала в нескольких шагах от прохожего.
Если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня, -
рассказал мужчина.
Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины. Рядом с метро "Парк Победы" произошло несчастье - часть лепнины откололась от фасада здания и упала на ребенка в коляске. Малыш получил серьезные травмы.
Фото: "Мегаполис"
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