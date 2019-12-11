Кусок фасада проломил голову прохожему на улице Моисеенко

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и зашили рану.

Днем 8 апреля житель Петербурга получил травму головы, проходя мимо дома в Центральном районе. Об этом пишет "Мегаполис".

По словам пострадавшего, ему на голову упал кусок фасада со стены дома №10 на улице Моисеенко. В итоге вся голова оказалась в крови.

Мужчина был вынужден обратиться к врачам, которые диагностировали у него сотрясение мозга и зашили рану.

Дом, с которого упал кусок фасада, был построен еще в начале 1910-х гг. по проекту архитектора Максима Сегаля. До революции здесь располагался доходный дом, а в советские годы – типография. В наше время планировалось отреставрировать здание и разместить в нем апарт-отель. Однако эти планы пока не были реализованы в жизнь.

Ранее мы писали, что с фасада дома на улице Куйбышева на тротуар упал кусок лепнины.

Фото, видео: megapolisonline.ru