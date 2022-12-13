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Появилось видео из петербургского ресторана, где пьяный гость во время танцев пробил голову ребенку

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Оперативники проводят проверку.

В ресторане на проспекте Сизова танцующий мужчина уронил 7-летнюю девочку, которую поднял на руки. Сейчас ребенок находится в реанимации. В tg-канале Shot появилось видео с места случившегося.

По информации Pitert.tv, девочка находилась с родителями в "Токио Сити". Один из гостей ресторана решил потанцевать с ребенком. В порыве эмоций подкинул малышку, но поймать не успел.

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной гости и гематомы. Сейчас школьница находится в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Оперативники проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: на трассе Р-23 грузовик потерял металлические опоры.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: дети, полиция, проломил голову, проспект сизова, уронил ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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