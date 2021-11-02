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Около "Чкаловской" обрушилась часть фасада жилого дома

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Фасад обрушился со здания 1899 года.

У станции метро "Чкаловская" произошло обрушение фасада жилого дома. Фрагмент здания упал прямо перед семьей с ребенка. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении "Невских Новостей".

Инцидент произошел в воскресенье, 10 апреля. Судя по видео, никто не пострадал, однако ребенок сильно испугался.

Фасад обрушился со здания 1899 года. Выясняются детали произошедшего.

В феврале прокуратура Петербурга организовала проверку по факту обрушения части здания "Красного треугольника".

Видео: Невские Новости

Теги: обрушение фасада, чкаловская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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