Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту обрушения части здания "Красного треугольника"

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения части здания на территории бывшего завода "Красный треугольник". Об этом рассказали в четверг, 17 февраля, в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц.

По результатам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня вечером обрушился фасад здания на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. В результате инцидента пострадала женщина от падения дерева. Ее уже передали бригаде скорой помощи. Кроме этого, от обрушения пострадали два автомобиля.

Фото: Piter.tv