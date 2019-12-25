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В Ленобласти младенец разбил голову, упав с кроватки
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В Ленобласти младенец разбил голову, упав с кроватки

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Против матери малыша возбудили уголовное дело.

Накануне, 23 мая, в Волхове семимесячный малыш попал в больницу после падения с кровати. Инцидент произошел на улице  Вали Голубевой.

По информации Piter.tv, пока мама ребенка занималась уборкой в квартире, мальчик вывалился из люльки. Родители вызвали скорую помощь и отправились с сыном в стационар. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Против женщины возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке ребенок заперся в квартире и не мог открыть дверь родителям.

Фото: Pexels

Теги: закрытая черепно-мозговая травма, недосмотр родителей, проломил голову, разбил голову, улица вали голубевой, упал с кроватки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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