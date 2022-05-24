В Сестрорецке ребенок заперся в квартире и не мог открыть дверь родителям

Спасателям пришлось забираться в дом через окно.

Накануне, 23 мая, в Курортном районе Петербурга двухлетний ребенок закрылся в квартире без родителей. Мать и отец малыша не могли войти в дом. На помощь пришли спасатели, которые попали в жилище через окно. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Сети появилось видео с сотрудниками МЧС, которые зашли в квартиру через окно. В результате случившего никто не пострадал.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург