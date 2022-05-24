  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:07
163
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке ребенок заперся в квартире и не мог открыть дверь родителям

0 0

Спасателям пришлось забираться в дом через окно.

Накануне, 23 мая, в Курортном районе Петербурга двухлетний ребенок закрылся в квартире без родителей. Мать и отец малыша не могли войти в дом. На помощь пришли спасатели, которые попали в жилище через окно. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Сети появилось видео с сотрудниками МЧС, которые зашли в квартиру через окно. В результате случившего никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: в  Ленобласти сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину-водителя.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: попали в квартиру через окно, ребенок, сестрорецк, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии