В Ленобласти сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину-водителя

У неё во время пути сломалась машина.

Сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину-водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Около четырех часов дня 22 мая старшие лейтенанты полиции Роман Сергушин и Олег Попов на служебном автомобиле Ford Mondeo на 32 км автодороги Р-21 "Кола" при патрулировании заметили на обочине автомобиль Saab. За рулём находилась 27-летняя петербурженка, которая рассказала, что у нее сломался автомобиль, а она плохо себя чувствует в связи с беременностью, и ей требуется помощь медиков.

Инспекторы приняли решение о доставлении беременной на служебном автомобиле в ближайшее медицинское учреждение, расположенное в. Шлиссельбурге. Женщина своевременно была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

В феврале стало известно, что беременным в Петербурге предложат бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование.

Фото: МВД