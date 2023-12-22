В ТРК "Академ-Парк" мужчина упал с эскалатора и разбил голову

Пострадавший встал на ноги и самостоятельно направился в больницу.

Накануне, 11 февраля, в ТРК "Академ-Парк" мужчина упал с эскалатора и ударился головой об кафель. Судя по фото с места случившегося, он разбил голову. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Как отметили очевидцы, мужчина упал с большой высоты. Он получил серьезную травму головы. На полу даже остались следы его крови. Несмотря на серьезные повреждения, горожанин встал на ноги и самостоятельно пошел в больницу.

Некоторые свидетели случившегося говорят, что посетитель ТРК, с которым произошло несчастье, был пьян. Эта информация не подтверждена. Подробности о состоянии здоровья мужчины уточняются.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком