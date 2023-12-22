Пятилетний ребёнок госпитализирован в реанимацию из Павловского дома-интерната

Маленький пациент находится в тяжёлом состоянии.

В ночь на понедельник, 12 февраля, пятилетнего мальчика из дома-интерната на Елизаветинской улице в Павловске ночью увезли в реанимацию. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что ребёнок имеет ряд хронических заболеваний. Также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и гематома. Маленький пациент находится в тяжёлом состоянии.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге первоклассник вспорол живот перилами в школе.

Фото: Piter.TV