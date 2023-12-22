В Петербурге первоклассник вспорол живот перилами в школе

При поступлении в Педиатрический университет его состояние было тяжелым, но стабильным.

В Петербурге 8 февраля ученик 1 класса случайно наткнулся животом на металлическую основу перил лестницы. Его спасли врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), сообщили в пресс-службе учреждения.

Мальчика госпитализировали с колотой раной передней стенки живота, сквозной, проникающей в брюшную полость, и травматическим шоком. При поступлении в Педиатрический университет его состояние было тяжелым, но стабильным. На операцию вызвали дежурных хирургов.

Тяжесть состояния ребенка была обусловлена ранением брюшной стенки, требующим хирургического вмешательства. В 17:00 мальчик был взят в операционную, после возвращен на пост хирургической реанимации. Виталий Резник, главврач клиники Педиатрического университета

В результате операции сшили сосуды, выполнили все решения для недопущения проблем с внутренними органами. Сейчас пострадавший находится под контролем хирургов, реаниматологов отделений и кафедр университета.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пятилетний ребенок попал в реанимацию после падения с кровати.

Фото: Piter.TV