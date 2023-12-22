В Петербурге пятилетний ребёнок попал в реанимацию после падения с кровати

Вечером в воскресенье, 4 февраля, из одного из домов по проспекту Александровской фермы был госпитализирован пятилетний ребёнок с катотравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Мальчик находился в тяжёлом состоянии и был госпитализирован в реанимацию.
Как стало известно Piter.TV, утром того же дня пострадавший упал с трехъярусной кровати по месту жительства.
Семья мальчика полная, на учёте в ОДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что пятимесячная девочка попала в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все