В Петербурге пятилетний ребёнок попал в реанимацию после падения с кровати

Прострадавшего госпитализировали с катотравмой и закрытой черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, из одного из домов по проспекту Александровской фермы был госпитализирован пятилетний ребёнок с катотравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Мальчик находился в тяжёлом состоянии и был госпитализирован в реанимацию.

Как стало известно Piter.TV, утром того же дня пострадавший упал с трехъярусной кровати по месту жительства.

Семья мальчика полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что пятимесячная девочка попала в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге.

Фото: Piter.TV