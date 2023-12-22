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В Петербурге пятилетний ребёнок попал в реанимацию после падения с кровати
Сегодня, 8:27
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В Петербурге пятилетний ребёнок попал в реанимацию после падения с кровати

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Прострадавшего госпитализировали с катотравмой и закрытой черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, из одного из домов по проспекту Александровской фермы был госпитализирован пятилетний ребёнок с катотравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Мальчик находился в тяжёлом состоянии и был госпитализирован в реанимацию.

Как стало известно Piter.TV, утром того же дня пострадавший упал с трехъярусной кровати по месту жительства.

Семья мальчика полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что пятимесячная девочка попала в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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