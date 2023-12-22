Пятимесячная девочка попала в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге

В пятницу, 2 февраля, в полицию поступила телефонограмма о том, что с Бухарестской улице с очаговой травмой головного мозга госпитализирована пятимесячная жительница Петербурга, которая упала из рук матери. Об этом стало известно Piter.TV.
Как рассказала мать пострадавшей, она, около 12:30, держа девочку на руках при выходе из поликлиники, споткнулась об урну и уронила дочь на асфальт.
Девочка находится в тяжёлом состоянии и помещена в реанимацию. Семья полная, благополучная, на учёте в ОДН и ПДН не состоит.
Ранее подросток упал, спускаясь по простыне с шестого этажа в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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