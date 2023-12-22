Подросток упал, спускаясь по простыне с шестого этажа в Петербурге

Школьник был доставлен в реанимацию в состоянии травматического шока.

Ранним утром в пятницу, 26 января, в Петербурге был госпитализирован 16-летний школьник в тяжёлом состоянии после падения с шестого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что подросток попытался спуститься по простыне из окна своей квартиры и упал. Результатом падения стали закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом правого бедра.

Школьник был доставлен в реанимацию в состоянии травматического шока. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Фучика 16-летнего подростка задержали в неадекватном состоянии.

Фото: Piter.TV