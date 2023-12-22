На Фучика 16-летнего подростка задержали в неадекватном состоянии

Оказалось, что он отравился психостимулирующими средствами.

Во Фрунзенском районе Петербурга школьник отправился психостимулирующими средствами. Подробности стали известны Piter.tv.

После полуночи 26 января 16-летний подросток был задержан правоохранителями в супермаркете на Фучика, 2, так как он находился в неадекватном состоянии. Уже в отделении полиции школьнику вызвали скорую помощь. С отравлением психостимулирующими средствами, в тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию.

Семья не полная, благополучная, на учете в ОДН по Фрунзенскому району не состоит. Проводится проверка.

Ранее на Бассейной ещё один подросток отравился наркотиками.

Фото: Piter.tv.