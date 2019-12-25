В ТК "Академ-парк" открыли новый пункт вакцинации

Предварительная запись на прививку не требуется.

В воскресенье, 3 августа, открылся новый прививочный пункт в ТК "Академ-парк", уже 150 человек успели получить вакцину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

В новом пункте работает медицинский персонал районных поликлиник. В нем также есть все специальное оборудование и запасы вакцины "Спутник V". Отмечается, что вакцинация проходит без предварительной записи.

Пункт находиться внутри ТРК "Академ-Парк" на 4-м этаже. Работает ежедневно по будням с 15:00 до 19:00, в выходные дни с 14:00 до 19:00.

Для того, чтобы привиться необходимо при себе иметь паспорт, снилс и полис.

Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса. Специалист посоветовал следить за показателем свертываемости крови и делать коагулограмму.

Фото: Piter.tv