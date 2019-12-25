  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ТК "Академ-парк" открыли новый пункт вакцинации
Сегодня, 17:19
80
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В ТК "Академ-парк" открыли новый пункт вакцинации

0 0

Предварительная запись на прививку не требуется.

В воскресенье, 3 августа, открылся новый прививочный пункт в ТК "Академ-парк", уже 150 человек успели получить вакцину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

В новом пункте работает медицинский персонал районных поликлиник. В нем также есть все специальное оборудование и запасы вакцины "Спутник V". Отмечается, что вакцинация проходит без предварительной записи. 

Пункт находиться внутри ТРК "Академ-Парк" на 4-м этаже. Работает ежедневно по будням с 15:00 до 19:00, в выходные дни с 14:00 до 19:00.

Для того, чтобы привиться необходимо при себе иметь паспорт, снилс и полис. 

Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса. Специалист посоветовал следить за показателем свертываемости крови и делать коагулограмму.

Фото: Piter.tv

Теги: академ-парк, вакцина, пункт вакцинации
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии