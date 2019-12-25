Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса

Специалист посоветовал следить за показателем свертываемости крови и делать коагулограмму.

Главный врач московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко назвал способ, который поможет избежать тромбоза после COVID -19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, тем людям, которые перенесли заболевание бессимптомно, необходимо следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму.

Во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Валерий Вечорко, главврач московской городской клинической больницы имени Филатова

Он подчеркнул, тромбозы являются одним из самых серьезных осложнений после COVID-19. Главная опасность заключается в возможности появления инсульта и инфаркта. Вечорко посоветовал пить много воды для предотвращения сгущения крови, особенно в жаркую погоду.

Ранее, диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19. Так, например, все синие и темно-фиолетовые ягоды содержат антициониды, полезные для функционирования кровеносной системы человека, а ягоды и фрукты, обладающие желто-оранжевым цветом, содержат бета-каротин, который благоприятно влияет на слизистую оболочку.

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