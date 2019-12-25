Диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19

Для профилактики нормального функционирования кровеносной системы полезны синие и темно-фиолетовые ягоды.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах растительного происхождения, потребление которых в пандемию COVID-19 способно обеспечить дополнительную защиту организма человека. Ее советы опубликовал телеканал "360".

Специалист подчеркнула, все синие и темно-фиолетовые ягоды – например, голубика, ежевика, темный виноград и слива – содержат антициониды, полезные для функционирования кровеносной системы человека. Также ягоды и фрукты, обладающие желто-оранжевым цветом, содержат бета-каротин, который благоприятно влияет на слизистую оболочку.

По словам Соломатиной, в период пандемии коронавируса очень важно потреблять продукты растительного происхождения, которые полезны для профилактики бронхо-легочной системы. К таким продуктам относятся груши. Вещества, содержащиеся в них, могут сыграть роль противовоспалительного средства.

Кроме того, заболевшим людям справиться с недугом помогут сладкие ягоды и фрукты. В них содержится достаточное количество энергии и углеводов для противостояния болезни.

Для расширения стенок кровеносных сосудов, по утверждению диетолога, очень полезна дыня. В ней содержится магний, который благоприятно влияет на уровень сатурации. При достаточном употреблении этого овоща стенки сосудов станут шире, вследствие чего кровь станет лучше циркулировать.

Ранее ученые из Харбинского медицинского университета выяснили, что не только употребление правильных продуктов, а также их грамотное распределение в течение дня включает в себя здоровое питание.

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