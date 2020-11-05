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Стало известно, как питание влияет на развитие рака и диабета
Сегодня, 13:53
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Стало известно, как питание влияет на развитие рака и диабета

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Определенные продукты следует употреблять только в ограниченные часы.

Ученые из Харбинского медицинского университета выяснили, что не только употребление правильных продуктов, а также их грамотное распределение в течение дня включает в себя здоровое питание. Исследование было опубликовано на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Так, определенные продукты нужно употреблять только в ограниченные часы. Ученые уверены, что это поможет предотвратить риск развития рака, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Была обнаружена взаимосвязь между употреблением фруктов в середине дня и снижением числа болезней сердца. А вот люди, которые часто едят зерновые и крахмалистые продукты чаще страдают от таких заболеваний, отметили ученые.

Развитию всех этих трех заболеваний препятствовал также ужин с овощами. Так, ученые посоветовали в первой половине приема пищи перекусывать фруктами, а вот молочные продукты лучше употреблять после второго приема пищи.

Ранее мы писали, что ученые разработали алкгоритм, который с помощью селфи определяет наличие анемии у человека. 

Фото: pixabay

 

Теги: здоровое питание, потребление фруктов, развитие рака и диабета
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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