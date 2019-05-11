Россиянам назвали семь дешевых продуктов для здорового питания

Например, курица богата легко усваиваемым белком, который становится строительным материалом для клеток, и содержит ряд витаминов.

В список дешевых продуктов, подходящих для правильного питания, необходимо включить курицу, яйца, сухие бобы, гречку, овощи, растительное масло и куркуму. Об этом "Комсомольской правде" рассказала исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Курица богата легко усваиваемым белком, который становится строительным материалом для клеток, и содержит ряд витаминов. Положительно влияют на здоровье куриные яйца, в белке которых содержится полноценный набор аминокислот, в желтке – питательные вещества.

В сухих бобах: соя, маш, красная и белая фасоль, чечевица, горох содержатся витамины В, цинк, медь, марганец, селен. Гречка содержит органические кислоты, витамины В1, В2, Р, РР, антоцианы, соли железа, кальция, фосфора и микроэлементы, включая медь и цинк.

Также можно покупать недорогие овощи. Например, белокочанная капуста содержит 16 аминокислот, витамины С, К и микроэлементы (кремний, калий). Свекла богата калием и полезными пищевыми волокнами. В моркови много клетчатки и витаминов А, K1, калия и антиоксидантов.

Растительное масло полезно употреблять из-за за наличия в нем полезных жиров. Они восстанавливают здоровье сердца и сосудов. Также стоит обратить внимание на куркуму, которая обладает мощным противовоспалительным действием и является сильным антиоксидантом.

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