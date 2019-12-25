Гастроэнтеролог перечислила противопоказания для поедания блинов

Даже здоровым людям нельзя увлекаться поеданием блинов.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому в масленичную неделю не следует есть блины. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Диетолог рассказала, что слишком увлекаться блинами не стоит даже тем, кто не жалуется на здоровье. Наиболее безопасная порция, по мнению специалиста, три-четыре блина для мужчин и два-три блина для девушек.

Противопоказанием для употребления блинов является наличие в стадии обострения таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, язвенная болезнь желудка и первые недели обострения гастрита.

В этом году Масленица проходит с 8 по 14 марта.

Петербуржцы больше других россиян любят несладкие блины.

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