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Гастроэнтеролог перечислила противопоказания для поедания блинов
Сегодня, 12:44
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nastya960

Гастроэнтеролог перечислила противопоказания для поедания блинов

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Даже здоровым людям нельзя увлекаться поеданием блинов.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому в масленичную неделю не следует есть блины. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Диетолог рассказала, что слишком увлекаться блинами не стоит даже тем, кто не жалуется на здоровье. Наиболее безопасная порция, по мнению специалиста, три-четыре блина для мужчин и два-три блина для девушек.

Противопоказанием для употребления блинов является наличие в стадии обострения таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, язвенная болезнь желудка и первые недели обострения гастрита.

В этом году Масленица проходит с 8 по 14 марта.

Петербуржцы больше других россиян любят несладкие блины.

Фото: pixabay

Теги: блины, гастроэнтеролог, масленица
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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