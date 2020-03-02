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Петербуржцы больше других россиян любят несладкие блины
Сегодня, 12:25
218
nastya960

Петербуржцы больше других россиян любят несладкие блины

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Петербуржцы на 65% чаще других россиян заказывают блины с мясом или рыбой.

Петербуржцы больше предпочитают блины с несладкими начинками, чем в среднем по России. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Еда".

Петербуржцы на 65% чаще других россиян заказывают блины с мясом или рыбой. Самые популярные начинки в Северной столице – курица и ветчина. Также среди любимых блинов – банан, лосось, семга.

Также есть любители более экзотических вариантов: блины из гречневой муки с яйцом, сливочным кремом и крабом, с селёдочным фаршем, со шпинатом и Блю Чиз.

Средняя стоимость порции блинов для петербуржцев составляет 171 рубль. Наиболее дорогими блины оказались в Москве — 192 рубля за порцию.

 Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Масленице.

Фото: pixabay

Теги: блины, масленица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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