Петербуржцы больше других россиян любят несладкие блины

Петербуржцы на 65% чаще других россиян заказывают блины с мясом или рыбой.

Петербуржцы больше предпочитают блины с несладкими начинками, чем в среднем по России. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Еда".

Петербуржцы на 65% чаще других россиян заказывают блины с мясом или рыбой. Самые популярные начинки в Северной столице – курица и ветчина. Также среди любимых блинов – банан, лосось, семга.

Также есть любители более экзотических вариантов: блины из гречневой муки с яйцом, сливочным кремом и крабом, с селёдочным фаршем, со шпинатом и Блю Чиз.

Средняя стоимость порции блинов для петербуржцев составляет 171 рубль. Наиболее дорогими блины оказались в Москве — 192 рубля за порцию.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Масленице.

Фото: pixabay