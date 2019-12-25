Ученые разработали приложение, которое определяет анемию по селфи

Этот метод можно будет использовать в телемедицине.

Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Данное приложение способно распознать анемию по селфи. Статья была опубликована в журнале PLOS ONE.

Ранее стало известно, что у человека, который страдает от анемии, внутрення часть века выглядит бледнее. В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктивы глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина.

В результате исследователи на каждой фотографии увеличили небольшой участок конъюнктивы и разработали алгоритм, который способен сопоставить цвет конъюнктивы и белков глаз с уровнем гемоглобина.

При анализе серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72%.

Ученые предполагают, что приложение для смартфона в будущем можно будет использовать в телемедицине.

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