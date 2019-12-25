Роспотребнадзор Петербурга вновь признал водоёмы опасными для купания

Хлебнув случайно воду в таких водоёмах, можно подхватить острую кишечную инфекцию или энтеровирусную инфекцию.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу снова проверило городские водоёмы на пригодность для купания. По данным пресс-службы ведомства, безопасных водоемов в городской черте нет.

Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Купаться не стоит и на популярных среди граждан пляжах. Это пляжи Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Дубковский", "Сестрорецкий" и "Дюны". Также небезопасна вода в Суздальских озёрах, Колонистском пруду и т.д.

Хлебнув случайно воду в таких водоёмах, можно подхватить острую кишечную инфекцию или энтеровирусную инфекцию.

Ранее петербуржцы нашли новый способ заработать на купальщиках.

Фото: Piter.tv