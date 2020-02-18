Петербуржцы нашли новый способ заработать на купальщиках

На площадке онлайн-сервиса появилось предложение отвезти покупаться за некую сумму.

Предприимчивые петербуржцы решили воспользоваться аномальной жарой и заработать на этом денег.

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург", на площадке онлайн-сервиса появилось предложение отвезти покупаться на Коркинское озеро и два карьера в Ленобласть на выбор. Поездка для одного человека будет стоить 1000 рублей, для двух – 2000 рублей, для трех уже имеется скидка.

Жителей Красногвардейского и Невского районов довезут домой бесплатно. Остальным придется заплатить 500 рублей.

Фото: Piter.tv