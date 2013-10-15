Петербуржцам объяснили, как правильно перейти на здоровое питание

Для того, чтобы выработать сбалансированную диету, не обязательно лишать свой рацион разнообразия.

Жителям Северной столицы дали советы по правильному питанию. Как отметили представители регионального Роспотребнадзора, для снижения веса необязательно изнурять себя диетами.

Специалисты подчеркнули, что пища прежде всего необходима человеку для получения энергии, а не для набора калорий. Таким образом, необходимо постепенно уменьшать в своём рационе соленое, сладкие напитки, кондитерские изделия, колбасы, копчености и алкоголь. Также не стоит злоупотреблять жирной пищей. Вместо этого стоит присмотреться к овощам и фруктам, рыбе, яйцам, нежирному мясу и птице, бобовым и орехам.

В ведомстве подчеркнули, что промышленно обработанные продукты можно заменить на натуральные. Таким образом, в питании не пропадёт привычное разнообразие.

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