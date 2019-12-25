Школьные обеды в Петербурге подорожают на 30% в 2023 году

Младшеклассники смогут получить комплексный обед за 242 рубля, ученики 5-8 классов – за 368 рублей, а старшеклассники – за 415 рублей в день.

Власти Северной столицы обозначили новые расценки на обеды в государственных образовательных учреждениях, которые будут актуальны в 2023 году. Судя по новым данным, стоимость питания подорожает примерно на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.



Так, завтрак для школьников с 1 по 4 классы обойдется 96 рублей 90 копеек в день, обед за этот же период – в 145 рублей 30 копеек, а комплексный обед – в 242 рубля 20 копеек в день. Ученики средней школы будут получать завтрак за 147 рублей 40 копеек в день, обед – за 221 рублей 10 копеек, а комплексный обед – 368 рублей 50 копеек. Наконец, дороже всего оценили питание старшеклассников (166 рублей 10 копеек в день за завтрак, 249 рублей 10 копеек за обед и 415 рублей 20 копеек за комплексный обед).

Отметим, что самое весомое число средств из городского бюджета выделили из городского бюджета на питание кадетских классов. Кроме того, Смольный предусмотрел компенсацию стоимости школьных обедов. Средства также будут использованы для предоставления дополнительных мер социальной поддержки в рамках постановления о проведении СВО.

Ранее мы сообщили о том, что предоставлять услуги соцтакси петербуржцам в 2023 году будут 27 компаний.

Фото: Pexels