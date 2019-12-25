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Предоставлять услуги соцтакси петербуржцам в 2023 году будут 27 компаний
Сегодня, 8:03
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Предоставлять услуги соцтакси петербуржцам в 2023 году будут 27 компаний

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В перевозке маломобильных граждан будут задействованы 1897 стандартных и 47 специальных автомобиля.

Комтранс Северной столицы выбрал 27 наиболее квалифицированных компаний, которые получили право предоставлять маломобильным горожанам услугу социального такси в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в сфере соцтакси планируют задействовать 1897 стандартных и 47 специальных транспортных средств с аппарелями и подъемниками. Все машины прошли проверку ГИБДД. Для начала работы компаниям осталось заключить договор с информационно-расчетным центром.

Добавим, что за последние 9 месяцев социальным такси в Петербурге воспользовались свыше 536 тыс. раз.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре радары зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД.

Фото: Пресс-служба Смольного  

Теги: комтранс петербурга, санкт-петербург, смольный, социальное такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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