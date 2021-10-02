В октябре радары зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД

По данным ГИБДД, с начала года количество ДТП в городе снизилось на 16,4%, а смертность — на 38,6%.

Стало известно, что более 1,2 млн нарушений ПДД за октябрь зафиксировали комплексы фотовидеофиксации. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Порядка 96% нарушений (1,1 млн) — превышения скоростного режима. Около 2,9% (29 тысяч нарушений) пришлось на проезд на "красный свет", 0,8% (10 тысяч) — движение по обочине, 0,7% (8 тысяч) — движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Сейчас на дорогах Петербурга расположено более 900 фоторадаров, в том числе и 44 передвижных. По данным ГИБДД, с начала года количество ДТП в городе снизилось на 16,4%, а смертность — на 38,6%.

Ранее полицейские Петербурга задержали рецидивиста, укравшего телефон на Московском вокзале. Подозреваемый неоднократно судим за хищение чужого имущества.

Фото: Piter.tv

