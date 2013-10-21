Полицейские Петербурга задержали рецидивиста, укравшего телефон на Московском вокзале

Подозреваемый неоднократно судим за хищение чужого имущества.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 32-летний уроженец республики Татарстан и попросил разыскать телефон, зарядку от него и наушники. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения и выявили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Ижевска. Оказалось, что ранее мужчину неоднократно судили за тайное хищение чужого имущества.

По предварительным данным, потерпевший поставил телефон на зарядку и, ожидая рейс, уснул на скамейке на территории кассового зала Московского вокзала. Злоумышленник воспользовался моментом и присвоил себе чужой телефон. Также выяснилось, что подозреваемый пригрозил сидевшему рядом свидетелю.

При личном досмотре изъяли телефон и зарядку. Наушники фигурант успел п одарить девушке. Общий ущерб составил порядка 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", подозреваемому грозит 4 года лишения свободы. Пока рецидивиста отпустили по подписке о невыезде.

Видео: СПб ЛУ МВД России на транспорте