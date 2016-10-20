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В "Академ-парке" полицейские с автоматами пытались выгнать пьяного посетителя

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В петербургском ТРЦ драка охраны с посетителем закончилась задержанием нетрезвого мужчины.

Вечером 2 ноября в ТРЦ “Академ-парк” произошла драка между сотрудниками охраны комплекса и пьяным посетителем. В результате потасовки один человек задержан. 
 
Очевидцы рассказали, что в здание вошел мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поведение привлекло службу охраны и нетрезвого петербуржца попросили удалиться. После отказа между мужчинами завязалась словесная перебранка, которая в последствии переросла в полноценную драку. 
 
На место происшествия пришлось вызвать полицейских с оружием. Представители закона под руки увели с собой дебошира. По сообщения свидетелей случившегося, пол в “Академ-парке” был залит кровью буйного посетителя. Вместе с сотрудниками полиции в ТРЦ приехала машина скорой помощи. Врачи помогли пострадавшему. 
Теги: академ-парк , дебоширство , драка , полиция
Категории: Новости СПб

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