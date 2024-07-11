Пассажирка United Airlines устроила дебош в самолете

Женщина откусила кусок униформы бортпроводника.

Пассажирка авиакомпании United Airlines устроила дебош в самолете. Об этом сообщил Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Майами в Ньюарк. Почти сразу после взлета женщина стала проявлять агрессию без причины, а также нападала на других пассажиров. Члены экипажа и пассажиры пытались успокоить путешественницу. Женщина пыталась вырваться и откусила кусок униформы бортпроводника. Рейс экстренно сел в Орландо, где дебоширку высадили из самолета и отправили в больницу на обследование.

Ранее мы сообщали, что на рейсе из Испании в Уругвай при турбулентности пострадали 30 человек.

Видео: dailymail.co.uk