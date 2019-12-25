Самолет United Airlines, подавший сигнал бедствия, приземлился в Канаде

О причинах инцидента на данный момент не сообщается.

Самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона в Амстердам и подавший сигнал бедствия над акваторией Атлантического океана, приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс на территории Канады. Соответствующие сведения опубликовали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на полученные полетные данные.

Известно, что борт вылетел из аэропорта в воскресенье в 20:47 вечера по местному времени (в понедельник, в 03:47 утра по Москве). Позже над Атлантическим океаном самолет подал сигнал Squawk 7700. Речь идет об общей чрезвычайной ситуации. Далее борт развернулся и направился в сторону Канады. По состоянию на девять часов утра по московскому времени пассажирский лайнер совершил посадку в Сент-Джонсе.

Напомним, что код 7700 - это универсальный транспондерный код. Его пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно будет связан с непосредственной угрозой катастрофы.

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