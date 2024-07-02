На рейсе из Испании в Уругвай при турбулентности пострадали 30 человек

около 30-40 человек пострадали на борту Boeing 787.

Пассажирский рейс от авиакомпании Air Europa, следовавший из испанской в уругвайскую столицу, был перенаправлен в Бразилию из-за сильной турбулентности. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники воздушного перевозчика. По информации от местных специалистов, борт направлялся в Монтевидео, но оказался в Натале. Приземление судна прошло в нормальном режиме.

Журналисты из издания 20 Minutos сообщили своим читателям о том, что в результате случившегося различные травмы получили по меньшей мере 30-40 человек. На борту самолета находились свыше 320 пассажиров. Одного пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку.Авторы материала уточнили, что в основном пострадали те клиенты рейса, которые не были пристёгнуты ремнем безопасности. По словам пассажиров, во время полёта борт сначала "нырнул" вниз, после чего несколько человек пробили головой потолок. В результате экипаж самолёта принял решение совершить экстренную посадку на территории Бразилии, где всем раненым была оказана медицинская помощь.

В Екатеринбурге самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП.

Фото и видео: Telegram / BAZA