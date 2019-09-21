С фасада дома на улице Куйбышева на тротуар упал кусок лепнины

Зону быстро огородили, отметили очевидцы.

Вечером в пятницу, 13 марта, пользовали соцсетей заявили об обрушении части фасада.у дома №21 по улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга. На асфальт упала часть лепнины с доходного дома Танского.

Отмечается, что коммунальные службы оперативно сработали и огородили место падения декоративной отделки здания, построенного в 1909-1912 годах.

Ранее мы показали, как в центре Петербурга столкнулись легковушка и троллейбус. Также мы представили видео момента, как с фасада дома на улице Жуковского обрушилась лепнина.

Фото: vk.com/spb_today