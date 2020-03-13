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fvbykov
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Появилось видео того, как в центре Петербурга столкнулись легковушка и троллейбус

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Информации о состоянии водителя иномарки пока не поступало.

В распоряжении Piter.tv поступил момент ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 13 марта в центре Петербурга. На кадрах с камер наблюдения видно, как на перекрестке Караванной улицы и Невского проспекта "Киа Рио" пытается выехать на главный проспект города, однако у нее на пути встает троллейбус, сильно задевший легковой автомобиль.

Обстоятельства аварии уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что РПЦ свернула планы по строительству крупного храмового комплекса в Южно-Приморском парке.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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