Появилось видео того, как в центре Петербурга столкнулись легковушка и троллейбус

В распоряжении Piter.tv поступил момент ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 13 марта в центре Петербурга. На кадрах с камер наблюдения видно, как на перекрестке Караванной улицы и Невского проспекта "Киа Рио" пытается выехать на главный проспект города, однако у нее на пути встает троллейбус, сильно задевший легковой автомобиль.
Обстоятельства аварии уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы сообщали о том, что РПЦ свернула планы по строительству крупного храмового комплекса в Южно-Приморском парке.
Видео: Piter.tv
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