Появилось видео того, как в центре Петербурга столкнулись легковушка и троллейбус

Информации о состоянии водителя иномарки пока не поступало.

В распоряжении Piter.tv поступил момент ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 13 марта в центре Петербурга. На кадрах с камер наблюдения видно, как на перекрестке Караванной улицы и Невского проспекта "Киа Рио" пытается выехать на главный проспект города, однако у нее на пути встает троллейбус, сильно задевший легковой автомобиль.

Обстоятельства аварии уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Piter.tv